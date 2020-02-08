Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Serdar Aziz, Dirar (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Deniz Türüç), Kruse, Rodrigues (Dk. 90+2 Mevlüt Erdinç), Vedat Muric

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 46 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 71 Mustafa Pektemek), Bakasetas (Dk. 80 Musa Çağıran), Djalma Campos, Cisse

Goller: Dk. 29 Cisse (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 53 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Welinton, Dk. 32 Salih Uçan, Dk. 35 Marafona, Dk. 52 Siopis (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 27 Altay Bayındır, Dk. 90+4 Jailson, 90+5 Serdar Aziz (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında Kruse, arka direkte kafayla topu içeri çevirdi. Ceza sahasında Siopis ile girdiği ikili mücadelede Rodrigues'in yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kruse, kaleci Marafona'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

61. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı vuruşundan faydalanamadı. 59. dakikada gelişen konuk takım atağında Djalma Campos ceza sahası içi sağ çaprazda Jailson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve maçın hakemi Ümit Öztürk penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda üst direğe çarpıp havalanan meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

72. dakikada Serdar Aziz'in ceza sahasına havadan uzun pasında Vedat Muric, sağ çaprazda meşin yuvarlağı altıpasa doğru çıkardı. Son anda araya giren Nsakala, Ozan Tufan'ın topa vurmasına engel oldu ve tehlikeyi savuşturdu.

Kalan dakikalarda daha atak oynayan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.