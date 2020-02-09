Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Situm, Mensah, Henrique, Mesanovic
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles, Ndinga, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Sinan Gümüş
Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan) Fraport TAV Antalyaspor
Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
15. dakikada Hakan Özmert'in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje'nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo'nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıda top filelere gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.