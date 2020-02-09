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Futbol: Süper Lig

18 dakika önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora ÖzkaraHes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Situm, Mensah, Henrique, MesanovicFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çiçek, Abdullah Bora Özkara

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Situm, Mensah, Henrique, Mesanovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Charles, Ndinga, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Sinan Gümüş

Goller: Dk. 41 Mensah (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 45+1 Sinan Gümüş (Penaltıdan) Fraport TAV Antalyaspor

Sarı kartlar: Dk. 3 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 13 Emre Taşdemir (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 21. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor- Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

15. dakikada Hakan Özmert'in ortaladığı topla ceza sahası sol iç çaprazında buluşan Chico'nun vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

21. dakikada orta sahada buluştuğu topu ceza sahası önüne kadar taşıyan Djedje'nin sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada Campanharo ikili mücadelede topu rakip oyuncudan aldı. Campanharo'nun ceza saha içerisine gönderdiği topla buluşan Mesanovic kaleciyi çalımladı, ancak savunmanın araya girmesiyle meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

40. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı kornerde ceza alanındaki Kudriashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltıyı kullanan Mensah, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada Kudriashov, ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Lopes'in müdahalesiyle yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Gençerler, ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 45+1. dakikada Sinan Gümüş'ün kullandığı penaltıda top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Koray Gençerler, Emre Taşdemir, Antalyaspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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