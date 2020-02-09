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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil ÇetinDemir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 9 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal, Fernando, Yatabare

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Demba Ba, Crivelli

Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

19. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

24. dakikada Uğur Çifçi'nin altıpas önüne gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, müsait durumda istediği kafa vuruşunu yapamayınca meşin yuvarlağı auta gönderdi.

30. dakikada ani gelişen Medipol Başakşehir atağında orta sahadan kaptığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Caiçara'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

33. dakikada Elia'nın soldan ceza alanına ortasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Bahtiyar Birinci, Halis Özkahya, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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