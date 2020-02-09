Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarKasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, ThiamGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Quaresma, Ndongala, Thiam

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 4 Linnes), Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Goller: Dk. 7 Meriah (Kendi kalesine), Dk. 22 (Penaltıdan) ve 41 Adem Büyük (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 20 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile yaptığı maçın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan uzun pasından savunmanın arkasına sarkan Emre Akbaba, ceza sahasında topu Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun son çizgiye indikten sonra yaptığı vuruşta ön direkte Meriah'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

22. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. 19. dakikada Ömer Bayram'ın soldan kullandığı kornerde Lemina'nın kafasından seken topu arka direkte tamamlamak isteyen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunma oyuncusu Hadergjonaj'ın eline çarptı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Fatih Öztürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

41. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mariano'nun sağdan uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Adem Büyük'ün savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta kaleci Fatih Öztürk'ün de müdahalede bulunduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. Yardımcı hakem Esat Sancaktar'ın ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR odasıyla yaptığı görüşmenin ardından golü verdi: 0-3.

Galatasaray, müsabakanın ilk yarısını 3-0 üstün tamamladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Mete Kalkavan, Fatih Öztürk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
01:41 Zeynep Demire'den alkışlanacak harekat
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 02:02:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]