Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, CrivelliBeşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba, Crivelli

Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby, Hutchinson, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.

18. dakikada Diaby'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan topu kaleci Mert Günok kurtardı.

29. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top kalecinin kucağında kaldı.

31. dakikada Hutchinson'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

39. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topu arka direkte N'Koudou kafayla içeri çevirdi, Diaby'nin kafa vuruşunda Skrtel'e çarpan top üstten kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Mahmut Tekdemir, Mert Günok, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir evinde Beşiktaş'a yine kaybetmedi
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap Bir polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]