Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Özgür Çek, Zeki Yavru, Mbamba (Dk. 77 Sedat Şahintürk), Murawski, Sacko, Aissati (Dk. 66 Recep Niyaz), Estupinan (Dk. 61 Olcay Şahan), Rodallega
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Miguel Lopes, Sapunaru, Diego, Pedro Henrique (Dk. 78 Situm), Mesanovic (Dk. 85 Rienstra), Djedje, Mensah, Campanharo, Kravets
Gol: Dk. 69 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)
Süper Lig'in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenerek ligde 7 maç sonra kazandı.
53. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic'in kafayla pasında Kravets şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'tan döndü.
58. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Hes Kablo Kayserispor, 69. dakikada öne geçti. Sol kanattan Mensah'ın ceza sahasına ortasında ön bölümdeki Sapunaru topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1
88. dakikada Sedat Şahintürk'ün sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Hes Kablo Kayserisporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Lung'da kaldı.
Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.