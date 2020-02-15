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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğluİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, BajicGöztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Alpaslan Öztürk,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Bajic

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Serdar Gürler, Napoleoni, Halil Akbunar, Kamil Wilczek

Goller: Dk. 34 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Serdar Gürler (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 28 Guilherme (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 22. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

22. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, top kale direğinden döndü.

23. dakikada Guilherme ile duvar pasında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, Alpaslan Öztürk topu kornere çıkardı.

25. dakikada Shengelia'nın kullandığı serbest atışta, kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

34. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Shengelia'nın sağ kanattan ortasında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan korner çizgisine inen Napoleoni'nin pasında arka direkte müsait durumda bulunan Serdar Gürler'in vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Ömer Ali Şahiner, Alpaslan Öztürk, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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