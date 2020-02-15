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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğluİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Mak), Jonsson (Dk. 70 Hadziahmetovic), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Şansalan, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Uğur Demirok, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Mak), Jonsson (Dk. 70 Hadziahmetovic), Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 66 Hurtado), Bajic

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro (Dk. 84 Borges), Soner Aydoğdu, Serdar Gürler (Dk. 88 Mossoro), Napoleoni, Halil Akbunar, Kamil Wilczek (Dk. 73 Jerome)

Goller: Dk. 34 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 68 Castro, Dk. 74 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Guilherme, Dk. 50 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.

48. dakikada Napoleoni'nin pasında ceza sahası içinde topa buluşan Kamil Wilczek'in vuruşunda, top yandan auta çıktı.

60. dakikada Halil Akbunar'ın pasına hareketlenen Napoleoni, ceza alanı içinde kaleci Serkan Kırıntılı'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesiyle ofsayt olduğu tespit edilen pozisyonda, hakem Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.

68. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan ceza alanına giren Napoleoni'nin ortasında Mak'ın uzaklaştırmak istediği topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Castro, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

72. dakikada Shengelia'nın ceza sahasının sağ köşesinden sert şutunda, kaleci Göktuğ Bakırbaş topu kornere çeldi.

74. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in orta sahadan pasında kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Halil Akbunar, aşırtma bir vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-3.

Karşılaşma, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı, Ali Şansalan, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:14 Kaynak: AA
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