43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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