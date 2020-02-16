Stat: Medical Park
Hakemler: Cüney Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa (Dk. 88 Hüseyin Türkmen), Obi Mikel, Guilherme (Dk. 69 Doğan Erdoğan), Ndiaye, Nwakaeme (Dk. 34 Abdulkadir Parmak), Sörloth
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa (Dk. 49 Camara), Appindangoye, Uğur Çiftçi (Dk. 33 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Ziya Erdal (Dk. 63 Claudemir), Yatabare
Goller: Dk. 4 Sörloth, Dk. 43 Caner Osmanpaşa (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 90+3 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Goiano (Demir Grup Sivasspor) Dk. 83 Doğan Erdoğan, Dk. 90 Obi Mikel (Trabzonspor)
Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.
46. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, Novak'ın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.
54. dakikada Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdulkadir Parmak'ın yerden sert şutunda, top az farkla auta gitti.
62. dakika Fernando'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Mert Hakan Yandaş'ın kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.
67. dakikada Claudemir'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol tarafına gelen topu çıkardı.
77. dakikada Fernando'nun ceza alanı sol çarpazından etkili vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sörloth'un sert şutunda, kaleci Samassa tehlikeyi önledi.
87. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Samassa güçlükle topu üstten kornere gönderdi.
90+3. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Yasin Öztekin'in pasında, ceza alanı içinde Yatabare, dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-1.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.