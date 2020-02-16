38. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru, pasını penaltı noktası civarındaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncu, bekletmeden vuruşu sırasında dengesini de kaybedince meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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