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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet KısalFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol, N'Dinga, Sinan Gümüş, Fredy, Amilton, JahovicKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Ndongala,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol, N'Dinga, Sinan Gümüş, Fredy, Amilton, Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Ndongala, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, İlhan Depe, Thiam

Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 30 Tirpan (Kasımpaşa), Dk. 43 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Arda Kardeşler, Ramazan Köse, Sinan Gümüş, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:58 Kaynak: AA
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