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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor- Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi:

14.00 Hes Kablo Kayserispor- İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe- Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş- Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar:

13.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği- MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe- Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:58 Kaynak: AA
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