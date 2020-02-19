Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Halil Umut Meler, ilk kez bir derbide görev yapacak