Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

14 dakika önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (Dk. 79 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando (Dk. 63 Emre Kılınç), Yatabare (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (Dk. 79 Claudemir), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando (Dk. 63 Emre Kılınç), Yatabare (Dk. 71 Kone)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'sakala, Musa Çağıran (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Bammou (Dk. 46 Fernandes), Cisse

Gol: Dk. 9 Mert Hakan Yandaş (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Caulker, Dk. 27 Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45+3 Goiano, Dk. 64 Hakan Arslan, Dk. 73 Samassa, Dk. 90 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sivasspor bu sonuçla maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.

48. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Cisse'nin savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernandes, ceza alanı sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Bakasetas'ın pasında ceza alanında topu kontrol eden Cisse'nin etkili vuruşunda Samassa gole yine izin vermedi.

60. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada Yatabare'nin pasında hızla mesafe kat ederek sol çaprazdan ceza alanına giren Mert Hakan Yandaş'ın vuruşunda kaleci Marafona, topu tokatladı. Kale alanında boşta kalan meşin yuvarlağı, Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte müsait pozisyondaki Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

83. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

85. dakikada Welinton'un ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktandan vuruşunda kaleci Samassa topu güçlükle çıkardı.

88. dakikada Onur Bulut'un sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

Mücadele Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Emre Kılınç, Sivasspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Valiliği'ndeki futbol zirvesi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti Mert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 22:24:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]