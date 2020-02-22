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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Gürsel AkselHakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet ÇiçekGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler, Napoleoni, WilczekGaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler, Napoleoni, Wilczek

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim, Sousa, Twumasi, Muhammet Demir, Kayode

Sarı kart: Dk. 36 Serdar Gürler (Göztepe)

Süper Lig'de Göztepe ile Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler'in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk'e çarpıp kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:02 Kaynak: AA
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