Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim BozbeyKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Tarkan Serbest), Koita (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 78 Gohou)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sackey (Dk. 81 Recep Niyaz), Sacko (Dk. 75 Sedat Şahintürk), Murawski, Aissati (Dk. 68 Estupinan), Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Brecka, Dk. 83 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Meriah, Dk. 36 Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 75 Sackey (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 yendi.

46. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ramazan Köse soluna gelen topu kornere çeldi.

57. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sol ayakla şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hadadi'nin pasıyla topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Köse, İlhan Depe, Karaoğlan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSP lideri Aksakal'dan Erdoğan'la görüşmesine ilişkin açıklama: Kendisine teşekkür ettim
12 Dev Adam, İsveç'e 87-80 mağlup oldu VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi Kasımpaşa, Denizlispor'u 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 05:04:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]