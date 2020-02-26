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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 24. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Şubat Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor- Beşiktaş: Halis Özkahya

29 Şubat Cumartesi:

14.00 İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa: Ali Palabıyık

17.00 Trabzonspor- Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray- Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi:

20.00 Hes Kablo Kayserispor-Göztepe: Mete Kalkavan

20.00 Medipol Başakşehir- Gaziantep FK: Zorbay Küçük

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Şubat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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