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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir Okulları Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 64 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 88 Bammou), Junior Fernandes (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Samet Çavuş


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Welinton, N'sakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 64 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas (Dk. 88 Bammou), Junior Fernandes (Dk. 75 Mustafa Pektemek), Cisse


Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Lens (Dk. 62 Boateng), Boyd (Dk. 78 Diaby), N'Koudou (Dk. 89 Güven Yalçın), Burak Yılmaz


Goller: Dk. 37 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 70 ve Dk. 87 (penaltıdan) Burak Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 42 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)


Süper Lig'de 24. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

51. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası sağ çaprazından pasında Hutchinson'un ceza yayı üzerinden sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta gitti.

54. dakikada Hutchinson'un ceza sahasında topla buluşturduğu Elneny, penaltı noktasının gerisinde kaleye şut çekti. Savunmadan dönen meşin yuvarlağı önünde bulan Vida'nın altıpasın içinden şutunda, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Junior Fernandes'in ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Karius topu iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Boyd ile verkaç yapan Elneny'in sağ çaprazdan ortasında, altıpas içinde müsait durumda bulunan Burak Yılmaz'ın eğilerek yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

85. dakikada ceza sahası içinde Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Caulker'in eline çarptı. Bu pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Halis Özkahya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:30 Kaynak: AA
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