Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali Şahiner
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.
39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.
43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.