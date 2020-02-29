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Futbol: Süper Lig

12 dakika önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmezİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali ŞahinerKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk.

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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Mak, Milosevic, Ömer Ali Şahiner

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

18. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top defanstan döndü.

39. dakikada Skubic'in sağ kanattan getirdiği topu Ömer Ali Şahiner altıpas üzerinden topuğuyla Mak'a çıkardı. Bu oyuncunun müsait durumda vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak top kornere çıktı.

43. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma'nın şutunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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