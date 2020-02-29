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Futbol: Süper Lig

16 dakika önce

Stat: Medical ParkHakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mehmet Cem SatmanTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mehmet Cem Satman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban, Sörloth


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Umar, Skoda

Gol: Dk. 36 Melnjak (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 27 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)

Süper Lig'de 24. hafta maçında Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada ceza yayı önünde Boldrin'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ceza alanına sokulan Boldrin'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ceza alanı yakın mesafede da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor, Ahmet Çörekçi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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