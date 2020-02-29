Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mehmet Cem Satman

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Ndiaye, Guilherme (Dk. 46 Nwakaeme), Ekuban (Dk. 85 Abdulkadir Parmak), Sörloth



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Oğulcan Çağlayan), Sasse (Dk. 73 Samudio), Boldrin, Umar (Dk. 65 Tunay Torun), Skoda

Goller: Dk. 36 Melnjak, Dk. 90+6 Skoda (penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 65 da Costa, Dk. 71 Ekuban, Dk. 76 Sosa (penaltıdan) Dk. 86 Nwakaeme, Dk. 90+8 Ndiaye (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Obi Mikel (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) Dk. 57 Umar, Dk. 69 Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi.

54. dakikada ceza alanı içinde Skoda'nın kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya şutunda, top son anda araya giren savunmaya çarparak uzaklaştı.

56. dakikada Melnjak'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde uygun durumdaki Talbi'nin kafa şutunda top yandan auta gitti.

59. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

61. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe atışında, arka direkteki Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

65. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

71. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmanın uzaklaştıramadığı top arka direkteki Ekuban'ın önüne düştü. Bu futbolcu da altıpas çizgisinin hemen gerisinden sert bir şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

75. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Nwakaeme, Fernandes tarafından düşürülünce maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada Sosa, kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlara yolladı: 3-1

79. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest atışta, savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topu Skoda, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol iptal edildi.

86. dakikada bordo-mavili takım dördüncü golü buldu. Sörloth'un pasında ceza yayı üzerinden Nwakame'nin yerden şutunda top filelerle buluştu: 4-1

90+1. dakikada Skoda'nın ceza alanı içinden şutunda Obi Mikel'e çarpan top yan direkten döndü. Daha sonra pozisyonu Video Yardımcı Hakem uyarısının ardından izleyen Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterirken Mikel'i de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 90+6. dakikada Skoda, penaltı atışını sert bir vuruşla golle sonuçlandırdı: 4-2

90+8. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha kaydetti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Ndiaye'nin şutunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelerle buluştu: 5-2

Trabzonspor, karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.