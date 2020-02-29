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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: AntalyaHakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş ElbilFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Ndinga, Podolski, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Jailson,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Ndinga, Podolski, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Kruse, Muric

Gol: Dk. 35 Muric (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 24. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

2. dakikada Hakan Özmert'in sol taraftan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'da kaldı.

16. dakikada Fenerbahçe üst üste iki pozisyonda gole yaklaştı. Sol taraftan Kruse'nin ortasında arka direkte Mehmet Ekici topa kafayı vurdu. Kaleci Boffin'in müdahale ettiği topu savunmadaki Celustka çizgi üzerinden çıkardı. Altıpasın sağında topu yeniden önünde bulan Mehmet Ekici'nin boş pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

19. dakikada Antalyaspor önemli bir fırsattan sonuç alamadı. Bu dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasında topu kontrol eden Amilton, ceza sahasına girdi ve kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Amilton, Altay'ı çalımlamak istedi. Kalesini terk eden Altay, iki hamlede topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

35. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ozan Tufan'ın ortasında kale önünde Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan Muric, attığı golün ardından tribüne koşarak asker selamı verdi. Fenerbahçeli diğer oyuncuların da asker selamına eşlik ettiği anlarda iki takım taraftarları, alkışlarla futbolculara destek verdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Celustka, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:12 Kaynak: AA
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