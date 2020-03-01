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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal GölenYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati (Dk. 58 Onazi), Sacko (Dk. 46 Özgür Çek), Barrow, Estupinan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Recep Niyaz, Murawski, Aissati (Dk. 58 Onazi), Sacko (Dk. 46 Özgür Çek), Barrow, Estupinan (Dk. 68 Rodallega)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Gökhan Töre (Dk. 46 Kjartansson), Murat Yıldırım, Umut Bulut, Hadebe, Acquah, Donald (Dk. 46 Özer Özdemir), Fofana (Dk. 77 Ndayishimiye), Mina, Karim Hafez

Goller: Dk. 34 Mustafa Yumlu, Dk. 75 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Kımızı kart: Dk. 45+1 Hadebe (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Robin Yalçın, Dk. 38 Mina, Dk. 84 Ndayishimiye, 90+3 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor, konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

60. dakikada sol çaprazda topla buluşan Estupinan, rakip ceza alanı içerisinde Mina ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, VAR kontrolü sonucu pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

75. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun rakip ceza alanına yaptığı ortada, Rodallega topu kafayla Barrow'a indirdi. Bu oyuncunun altıpas önünde müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

89. dakikada Denizlisporlu Olcay Şahan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Farnolle topun sahibi oldu.

Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Koray Gençerler, Mustafa Yumlu, Denizlispor, Zeki Yavru, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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