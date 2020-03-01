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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru, FalcaoGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias, Berat Özdemir, Sessegnon, Sio

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Müsabakanın devre arasına Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Arda Kardeşler, Yasin Pehlivan, Ömer Bayram, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:02 Kaynak: AA
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