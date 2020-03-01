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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer Bayram (Dk. 74 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 84 Sekidika), Taylan Antalyalı, Onyekuru, Falcao (Dk. 79 Andone)

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Baiano, Candeias (Dk. 64 Nadir Çiftçi), Berat Özdemir (Dk. 64 Diallo), Sessegnon, Sio (Dk. 83 Rahmetullah Berişbek)

Goller: Dk. 3 Donk, Dk. 34 ve 69 Falcao (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 11 Yasin Pehlivan, Dk. 30 Baiano, Dk. 37 Sio, Dk. 58 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 37 Donk (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

53. dakikada Flavio, uzak mesafeden kullandığı faulde meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, sağına gelen ve köşeye giden topu uzanarak son anda kornere çeldi.

54. dakikada Taylan Antalyalı'nın baskı yaptığı Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in kısa düşen vuruşunda yay içinde topu alan Falcao, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak savunmadaki Flavio meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

62. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasının sağında buluşan Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Buraya hareketlenen Falcao, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımı adına önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlük kurdu. Onyekuru'nun soldan pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlamak isterken Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak altıpas gerisine hareketlenen Falcao'nun önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

80. dakikada sarı-kırmızılılar oyuna yaklaşık 15 saniye önce giren Andone ile gole çok yaklaştı. Sağdan atılan uzun pasa hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, pasını yerden kale önüne koşu yakan Andone'ye aktardı. Rumen futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabakayı 3-0 kazandı.

Fernando Muslera, Arda Kardeşler, Emre Akbaba, Falcao, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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