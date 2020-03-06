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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar BirinciBeşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak YılmazMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

Gol: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (teknik direktör), Dk. 41 Lens (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mehmet Cem Hanoğlu, Arda Kardeşler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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