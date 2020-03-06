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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar BirinciBeşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng (Dk. 66 Diaby), N'Koudou (Dk. 78 Ljajic), Burak Yılmaz (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Elneny, Boyd, Boateng (Dk. 66 Diaby), N'Koudou (Dk. 78 Ljajic), Burak Yılmaz (Dk. 90 Umut Nayir)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan (Dk. 90+2 İlhan Parlak), Lukasik (Dk. 84 Scarione), Faty, Sedat Ağçay (Dk. 68 Lobjanidze), Rodrigues, Michalak, Orgill

Goller: Dk. 6 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 88 Ljajic (Beşiktaş), 90+3 İlhan Parlak (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 21 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 41 Lens, Dk. 47 Ruiz, Dk. 52 Elneny (Beşiktaş), Dk. 21 Orgill, Dk. 37 Lukasik, Dk.38 Sedat Ağçay, Dk. 82 Faty, Dk. 83 Michalak (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.

76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Mehmet Cem Hanoğlu, Arda Kardeşler, Burak Yılmaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:04 Kaynak: AA
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