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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulutİttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Fofana, Umut Bulut

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Bajic

Gol: Dk. 45+5 Bajic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.

26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, Serkan Kırıntılı, Cüneyt Çakır, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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