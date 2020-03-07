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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald (Dk. 68 Kjartansson), Fofana (Dk. 90+2 Chaaleli), Umut Bulut (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Hafez, Murat Yıldırım, Acquah, Gökhan Töre, Donald (Dk. 68 Kjartansson), Fofana (Dk. 90+2 Chaaleli), Umut Bulut (Dk. 57 Bifouma)

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 72 Hurtado), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk.90 Ertuğrul Taşkıran) Bajic (Dk. 78 Thuram)

Goller: Dk. 45+5 Bajic (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 80 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 88 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 45 Shengelia, Dk. 79 Skubic (İttifak Holding Konyaspor) Dk. 66 Murat Yıldırım (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

61. dakikada sağdan gelişen ev sahibi ekibin atağında Murat Yıldırım'ın pasında topla buluşan Bifouma'nın sert şutu kaleci Serkan Kırıntılı'nın kucağında kaldı.

65. dakikada Fofana'nın sağdan verdiği pasla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın vuruşunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşu kaleci Serkan Kırıntılı uzaklaştırdı. Kaleciden dönen topu takip eden Murat Yıldırım, ceza sahasından şutunu çekerek kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-1.

88. dakikada ani gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma sağ kanatta taç çizgisine yakın noktada kaleci Serkan Kırıntılı'dan sıyrılmak isterken tecrübeli file bekçisi ceza sahası dışında topa elle müdahale etti. Hakem Cüneyt Çakır Kaleci Serkan Kırıntılı'ya kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Yeni Malatyaspor, Murat Yıldırım, Cüneyt Çakır, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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