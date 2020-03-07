Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk. 30 Tripic), Napoleoni, Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Aleksic, Demba Ba

Gol: Dk. 40 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 29 Epureanu, Dk. 42 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında hızlı gelişen Göztepe atağında Castro'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mahmut Tekdemir ve Epureanu'nun dokunamadığı top doğrudan auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Tripic'in güzel hareketlerle ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Serkan Olguncan, Ali Palabıyık, Soner Aydoğdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir, Göztepe'yi 3-0 yendi
Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:09:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]