Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk. 30 Tripic), Napoleoni, Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Aleksic, Demba Ba

Gol: Dk. 40 Demba Ba (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 29 Epureanu, Dk. 42 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'de Göztepe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 6. dakikasında hızlı gelişen Göztepe atağında Castro'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mahmut Tekdemir ve Epureanu'nun dokunamadığı top doğrudan auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Tripic'in güzel hareketlerle ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.