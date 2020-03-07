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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçGaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kenan Özer, Morais, Sousa, Maxim, KayodeTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, da Costa, Novak, Obi Mikel,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kenan Özer, Morais, Sousa, Maxim, Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, da Costa, Novak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 42 Obi Mikel, (Trabzonspor)

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Maxim'in ara pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile gole yaklaştı. Sörloth ile verkaç yapan ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda, Günay Güvenç'ten seken top kornere çıktı.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan çalımlarla çizgiye inen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, kale önünde iyi yükselen Ekuban, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Günay Güvenç, Kenan Özer, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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