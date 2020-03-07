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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: ÜlkerHakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakFenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Kruse (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici, Kruse (Dk. 31 Zajc), Muric

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Murawski, Aissati, Estupinan, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Goller: Dk. 22 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 45 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

14. dakikada Yukatel Denizlispor çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Sağdan topla hareketlenen Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktası civarında Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada soldan Barrow'un ortasında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.

42. dakikada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:08 Kaynak: AA
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