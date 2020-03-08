Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Şansalan, Hakan Yemişken, Samet Çiçek
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Oğulcan Çağlayan, Samudio, Boldrin, Skoda
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Bakasetas, Efecan Karaca, Bammou, Cisse
Gol: Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kart: Dk. 34 Diomande (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
12. dakikada Efecan Karaca'nın sağdan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşu sonrası kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak filelere gitmekte olan topu tokatlamayı başardı.
20. dakikada Efecan Karaca'nın sol kanatta defanstan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerken yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
21. dakikada sağdan Efecan Karaca'nın kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde oluşan karambolde Caulker'in dokunuşunda, filelere gitmekte olan topu Moroziuk uzaklaştırdı.
31. dakikada Salih Uçan'ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan ayaklarıyla meşin yuvarlağı taca çelmeyi başardı.
32. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahasına ortasına Salih Uçan'ın gelişine plase vuruşunda, filelere gitmekte olan top Oğulcan Çağlayan'ın müdahalesi ile kornere çıktı.
35. dakikada deplasman ekibi öne geçti. Dafansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu Cisse havalandırdı. Caulker'in penaltı noktası üzerinde havalandırdığı topa son dokunan Bammou, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
44. dakikada defanstan seken topu takip eden Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Marofana meşin yuvarlağı direk dibinde yatarak çelmeyi başardı.
Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.