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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat SancaktarDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, YatabareGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Fernando, Mert Hakan Yandaş, Yasin Öztekin, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Goller: Dk. 7 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Falcao, Dk. 37 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 18 Seri (Galatasaray), Dk. 19 Fernando (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

7. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan Fatih Aksoy'un ceza alanına gönderdiği topu, kale alanındaki Hakan Arslan diziyle vurarak filelere gönderdi: 1-0

14. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Ömer Bayram'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Feghouli, topu altıpastaki müsait durumdaki Falcao'ya aktardı. Falcao, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-1'e getirdi.

27. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Ani gelişen atakta Onyekuru'nun pasında Feghouli ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kalesini terk ederek açıyı kapatan kaleci Samassa, gole izin vermedi.

32. dakikada Feghouli'nin kaleyi karşıdan gören pozisyonda ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Donk'un sağdan ceza alanına ortasında altıpasta iyi yükselen Falcao, topu kafayla Feghouli'ye indirdi. Bu futbolcunun kale alanından yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, Fernando Muslera, Hakan Arslan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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