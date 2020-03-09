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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür ErtemGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens (Dk. 78 İlker Karakaş), Sio

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga (Dk. 46 Sinan Gümüş), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 76 Leschuk), Fredy, Podolski (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Jahovic

Goller: Dk. 53 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 82 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens, Dk. 55 Toure, Dk. 64 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

52. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.

53. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

74. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.

77. dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.

82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma, Sio ve Podolski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.

Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 28'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 27'ye yükseltti.

Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Erdem Özgenç, Kolo Toure, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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