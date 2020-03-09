Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Erdem Özgenç), Ramos, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Yasin Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Seuntjens (Dk. 78 İlker Karakaş), Sio
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga (Dk. 46 Sinan Gümüş), Hakan Özmert, Amilton (Dk. 76 Leschuk), Fredy, Podolski (Dk. 90+1 Ufuk Akyol), Jahovic
Goller: Dk. 53 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 82 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Seuntjens, Dk. 55 Toure, Dk. 64 Sessegnon (Gençlerbirliği), Dk. 35 Chico (Fraport TAV Antalyaspor)
Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.
52. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
53. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0
74. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.
77. dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.
82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma, Sio ve Podolski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 28'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 27'ye yükseltti.