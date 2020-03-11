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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, 26. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

13 Mart Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Mart Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor- Gençlerbirliği: Cüneyt Çakır

17.00 Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

20.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

15 Mart Pazar:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan

16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray- Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

16 Mart Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

Çaykur Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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