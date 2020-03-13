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Futbol: Süper Lig

41 dakika önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet ÇiçekKasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Dk. 90 Fernandes), Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Ndongala, Koita, Thiam (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Meriah, Sarlija, Haddadi, Aytaç Kara, Tarkan Serbest (Dk. 90 Fernandes), Hajradinovic (Dk. 86 Quaresma), Ndongala, Koita, Thiam (Dk. 65 Yusuf Erdoğan)

Göztepe: Beto, Gassama, Borges, Titi, Berkan Emir, Castro, Poko (Dk. 46 Yalçın Kayan), Tripic (Dk. 46 Napoleoni), Mossoro (Dk. 73 Jerome), Halil Akbunar, Wilczek

Goller: Dk. 2 ve 90+3 Koita (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 59 Sarlija, Dk. 70 Haddadi, Dk. 73 Aytaç Kara (Kasımpaşa), Dk. 72 Berkan Emir, Dk. 86 Jerome (Göztepe)

Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta Kasımpaşa, konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yendi.

55. dakikada Thiam'ın uzaktan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada orta sahadan gönderilen uzun pasta Jerome topu kafayla indirdi, altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Wilczek'in vuruşunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

90+3. dakikada Kasımpaşa'nın ikinci golü geldi. Quaresma'nın sağdan ortaladığı topu uzak direğin gerisinde karşılayan Ndongala'nın pasında Haddadi penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Koita düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ramazan Köse, Aytaç Kara, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:10 Kaynak: AA
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