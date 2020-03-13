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Futbol: Süper Lig

34 dakika önce

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyMKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay (Dk. 67 Scarione), Rodrigues, Michalak (Dk. 75 Lobjanidze), Orgill (Dk. 86 İlhan Parlak)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 71 Tarık Çetin), Moroziuk, Talbi, Burak Albayrak, Melnjak, Abdullah Durak (Dk. 56 Tunay Torun), Diomande, Boldrin, Garmash (Dk. 81 Sasse), Samudio, Skoda

Goller: Dk. 17 Burak Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 23 Rodrigues (MKE Ankaragücü), Dk. 45+1 Garmash (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Michalak, Dk. 57 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Diomande (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 26. haftasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

54. dakikada Boldrin'in MKE Ankaragücü ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

73. dakikada Samudio'nun sert vuruşunda, kaleci Friedrich topu kornere çeldi.

83. dakikada Kitsiou'nun sağdan ortasında Rodrigues uygun durumda topa vuramadı.

87. dakikada Skoda'nın kafa pasında MKE Ankaragücü ceza alanı içinde topla buluşan Sasse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Mustafa Emre Eyisoy, HALİL UMUT MELER, Çaykur Rizespor, İlhan Parlak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:20 Kaynak: AA
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