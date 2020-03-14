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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunYukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, EstupinanGençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Onazi, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Fabricio Baiano, Sessegnon, Sio, Toure, Seuntjens, Candeias, Ramos

Sarı kart: Dk. 15 Onazi (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında topla buluşan Halil İbrahim topu arkadaşı Candeias'a verdi. Candeias'ın rakip ceza sahasına yaptığı ortada topu Oğuz Yılmaz uzaklaştırdı.

9. dakikada Aissati'nin pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın uzak mesafeden attığı şutta kaleci topu eliyle uzaklaştırdı.

14. dakikada Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda kalecinin uzaklaştırmak istediği topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak Halil İbrahim Pehlivan'a çarparak kornere çıktı.

36. dakikada Recep Niyaz'ın attığı şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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