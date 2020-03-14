Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur Bulut, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Bakasetas, Efecan Karaca, Salih Uçan, Junior Fernandes, Cisse

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kenan Özer, Morais, Jefferson, Maxim, Kayode

Gol: Dk. 42 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Dk. 15 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



4. dakikada sol kanatta topla buluşan Morais, ceza sahası içine girdiği an şutunu çekti. Sol direğe çarparak içeriye dönen top Gaziantep FK'li futbolcu Kayode'ye çarparak dışarı çıktı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Güray Vural'ın arka direğe ortasında, Kayode'nin boş pozisyonda kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

26. dakikada Bakasetas ile gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Cisse meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası gol, Alanyasporlu futbolcunun topu koluyla kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tzavellas, topu kafayla içeriye gönderdi. Cisse, müsait pozisyonda yükselerek kafayla yerden sektirerek meşin yuvarlağı ağlara göndermek istedi. Kaleci Günay Güvenç'ten seken topa ayak koyan Caulker takımını öne geçirdi: 1-0.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.