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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Okİttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Shengelia (Dk. 87 Jevtovic), Bajic (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Jonsson, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 81 Alper Uludağ), Shengelia (Dk. 87 Jevtovic), Bajic (Dk. 78 Ali Turan)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Mevlüt Erdinç), Tolga Ciğerci (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Mehmet Ekici (Dk. 46 Deniz Türüç), Zajc, Rodrigues, Muric

Gol: Dk. 42 Bajic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Selim Ay, Dk. 30 Uğur Demirok, Dk. 67 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 88 Ertuğrul Taşkıran (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 83 Rodrigues (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 67 Skubic, Dk. 77 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

49. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına Zajc'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

58. dakikada Skubic'in sağdan ortası sonrası ceza sahası içinde Bajic'in dokunuşunda, meşin yuvarlak direk dibinde az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Isla'nın sağ kanattan ortasına yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

67. dakikadaki Fenerbahçe atağında Deniz Türüç'ü düşüren Skubic, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu pozisyonda hakem Hüseyin Göçek, karara itiraz eden teknik direktör Bülent Korkmaz'a da sarı kart gösterdi.

77. dakikada Deniz Türüç ile girdiği ikili mücadelederakibini düşüren Ömer Ali Şahiner, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan bölümde gol olmadı ve ev sahibi İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi tamamladığı müsabakayı 1-0 kazandı.

Ertuğrul Taşkıran, Ömer Ali Şahiner, Hüseyin Göçek, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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