Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker TakpakHes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, MesanovicBtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique, Mesanovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Afriyie Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut

Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 45+3 Mina

Süper Lig'in 26. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 2-0 önde tamamladı.

5. dakika Kayserispor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Emre Taşdemir'in etkili ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Zoran'ın ön direğe yerden ortasına hareketlenen Mesanovic, Mina'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda maçın hakemi Ali Şansalan penaltıya hükmetti. VAR incelemesi sonucu penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

20. dakikada Dje Dje'nin uzun pasında rakip yarı alanı sol çizgisinde hava gelen topu iyi kontrol eden Henrique, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

22. dakikada rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Mensah rakiplerini geçerek sağ taraftan ceza sahasına girdi. Fofana'dan da topu kurtardıktan sonra ortasını yapan Mensah'ın pasında altı pas önünde topla buluşan Mesanovic tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

42. dakikada yarı alanından çıkmak isteyen Malatyaspor'da Fofana'nın hatalı pasında topu kapan Mensah'ın topu bekletmeden Henrique'ye aktardı. Topla buluşan Henrique'nin sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

45+2. dakikada Hasan Hüseyin Acar'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Mesanovic hızla ceza sahasına girdi. Pozisyonun devamında Mina'nın müdahalesiyle Mesanovic yerde kaldı. Hakem bu hareket sonucu penaltıya hükmetti. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Mensah'ın vuruşunda kaleci Farnolle, sağına gelen topu uzanarak kurtarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hes Kablo Kayserispor 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Hasan Hüseyin Acar, Emre Taşdemir, Ali Şansalan, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu

Son Dakika Haberleri
21:11 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
21:10 İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina, EURO 2020'nin ertelenmesinden yana
21:09 Galatasaray 10 maçtır 3 puan kaybetmiyor
21:08 Galatasaray evindeki yenilmezliğini 8'e çıkardı
21:08 TFF 1. Lig: Osmalıspor: 1 - Giresunspor: 1

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:17:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]