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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir (Dk. 71 Yasir Subaşı), Djedje (Dk. 78 Rienstra), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique (Dk.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has


Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak


Hes Kablo Kayserispor: Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir (Dk. 71 Yasir Subaşı), Djedje (Dk. 78 Rienstra), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Mensah, Henrique (Dk. 81 Situm), Mesanovic


BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Dk. 66 Walter), Mina, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 46 Hafez), Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Fofana, Umut Bulut (Dk. 46 Kjartansson)

Goller: Dk. 22 Mesanovic, Dk. 42 Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 70 Kjartansson (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Mina (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 50 Zoran, Dk 72. Henrique, Dk. 90+3 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

50. dakikada Kjartansson'un sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in ceza sahasından sert vuruşunda Lung, yine gol izin vermedi.

52. dakikada Fofana'nın pasında sol kanatta topla buluşan Hafez, meşin yuvarlağı Kjartansson'a aktardı. Bu futbolcunun ceza alanından şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Lung, topu kontrol etmeyi başardı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Gökhan Töre'nin pasında topla buluşan Hafez'in etkili ortasında ön direkte iyi yükselen Kjartansson'ın aşırtma kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

76. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Akbaş'ın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

85. dakikada Mensah'ın kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunda kaleci Farnolle, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Gökhan Töre'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Hafez'in pasında altı pas içerisindeki Kjartansson'un kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Maç, Hes Kablo Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor, Hes Kablo, Subaşı, HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:44 Kaynak: AA
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