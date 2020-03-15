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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Medical ParkHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Ndiaye), Ekuban, Nwakaeme (Dk.

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Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Ndiaye), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Dk. 86 Mehmet Topal), Visca, Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Gulbrandsen (Dk. 80 Azubuike), Demba Ba

Goller: Dk. 56 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 63 Skrtel (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Okan Burak (Teknik direktör), Dk. 80 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 83 Campi (Trabzonspor)

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

52. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci'nin pasında, uygun durumda sağ çaprazda Visca'nın şutunda, top yandan auta çıktı.

56. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Visca'nın pasında, penaltı noktasının gerisinde Demba Ba'nın gelişine sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.

63. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, savunmada Skrtel, ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

73. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Ndiaye, oyuna girdi.

77. dakikada Gulbrandsen'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

78. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda, Skrtel'in kafa ile indirdiği topu bu kez Demba Ba yakın mesafeden kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, bir kez daha meşin yuvarlığı kornere çelerek gol izni vermedi.

81. dakikada Novak'ın pasında ceza alanı dışında Abdulkadir Parmak'ın yerden şutunda kaleci Mert Günok, yatarak topa sahip oldu.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Abdülkadir Ömür, Aleks Taşçıoğlu, Fırat Aydınus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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