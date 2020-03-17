Futbol: Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Süper Lig

32 dakika önce

Stat: Gürsel AkselHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan BilirGöztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, JeromeÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak,...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin, Garmash, Boldrin, Skoda

Sarı kart: Dk. 23 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'de Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında oynanan 21. hafta erteleme maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

5. dakikada Castro'nun ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

38. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Soner Aydoğdu'nun kaleye gönderdiği topu kaleci Gökhan Akkan kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 sona erdi.

Mustafa Öğretmenoğlu, Soner Aydoğdu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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