Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Gürsel AkselHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan BilirGöztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 84 Wilczek)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Sasse), Garmash (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Boldrin, Skoda (Dk. 76 Boriachuk)

Goller: Dk. 56 Berkan Emir, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Boldrin, Dk. 66 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Napoleoni (Göztepe)

Süper Lig'de 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mustafa Öğretmenoğlu, Berkan Emir, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!         
16:36
Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi Galatasaray'da, sağ elinde kırık oluşan Ömer Bayram ameliyat edildi         
16:28
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı         
16:23
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı         
14:10
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi         
10:47
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı         
09:07
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 04:41:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]