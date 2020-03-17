Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Bilal Gölen, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Murat Paluli, Titi, Borges, Berkan Emir, Napoleoni (Dk. 77 Mossoro), Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar (Dk. 90+2 Yalçın Kayan), Deniz Kadah, Jerome (Dk. 84 Wilczek)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Burak Albayrak, Talbi, Melnjak, Samudio, Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 71 Sasse), Garmash (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan), Boldrin, Skoda (Dk. 76 Boriachuk)
Goller: Dk. 56 Berkan Emir, Dk. 61 Napoleoni (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 23 Boldrin, Dk. 66 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Napoleoni (Göztepe)
Süper Lig'de 21. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
56. dakikada Göztepe öne geçti. Berkan Emir, orta sahadan aldığı topla bir süre ilerledikten ceza sahasında şutunu çekerken, savunmada Talbi'ye de çarpan top filelerle buluştu: 1-0.
61. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Castro'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Napoleoini'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
70. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Boldrin'in şutunda, kaleci Beto meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.