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Futbol: Süper Lig

7 saat önce

Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

20 Mart Cuma:

20.00 Fenerbahçe- HES Kablo Kayserispor: Atilla Karaoğlan

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK- MKE Ankaragücü: Cüneyt Çakır

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: Halil Umut Meler

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği- İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor- Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir- Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Göztepe- Trabzonspor: Zorbay Küçük

HES, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:30 Kaynak: AA

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