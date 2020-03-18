Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemler şunlar:

Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

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