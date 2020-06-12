Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, Kamil Çetin


Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Castro, Halil Akbunar, Napoleoni (Dk. 36 Poko), Serdar Gürler, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, da Costa, Novak, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 16 Nwakaeme (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 41 Guilherme (Trabzonspor)

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

2. dakikada defansın hatasından yararlanıp topu ceza sahası içine sürükleyen Sörloth'un pasında topla buluşan Novak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere attı.

4. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı yine kaleci Beto kornere çeldi.

6. dakikada defansın hatasında meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Halil Akbunar'ın pasında, Castro'nun vuruşunda top kalenin yanından auta gitti.

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza alanı içinde altı pasta iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan 2 oyuncuyu çalımlayıp vurduğu top, direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Novak'ın sol kanattan yaptığı ortada defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Abdülkadir Ömür'un şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.

28. dakikada Guilherme'nin hareketi sonrası Castro ceza sahası önünde yerde kaldı. Ceza yayının hemen dışında serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.

34. dakikada Sörloth, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Ekuban'a attı. Ekuban'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.

37. dakikada Jerome'nin sağ taraftan ortasında defanstan dönen topu alan Castro, meşin yuvarlağı Soner Aydoğdu'na verdi. Soner Aydoğdu'nun şutunda, top dışarı gitti.

41. dakikada Guilherme, orta sahada Castro'ya yaptığı müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Göztepe-Trabzonspor maçı seyircisiz oynandı.

Maç öncesi Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek önlemin alındığı statta, tüm görevlilerin ateşleri ölçüldükten sonra stada girişlerine izin verildi.

Futbolcular dışında antrenörler ve tüm görevlilerin maske taktıkları görüldü. Futbolcular yedek kulübesinde maskeyle oturdu.

Sosyal mesafe kuralları gereği bazı oyuncular, yedek kulübesinin hemen arkasındaki tribünden belli aralıklarla oturarak maçı takip etti.

Göztepe taraftarları da stat dışında toplanıp, takımlarına tezahüratlarıyla sesini duyurmaya çalıştı.

Soner Aydoğdu, Beto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 10:23 Kaynak: AA

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