Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem SatmanMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci (Dk. 82 Azubuike), Visca (Dk. 90+2 Robinho), Aleksic (Dk. 82 Mehmet Topal), Crivelli, Demba Ba (Dk. 88 Berkay Özcan)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 72 Onur Bulut), Efecan Karaca (Dk. 86 Umut Güneş), Bakasetas, Fernandes, Cisse

Goller: Dk. 64 Mahmut Tekdemir, Dk. 79 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ceyhun Gülselam, Dk. 41 Fernandes, Dk. 72 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Crivelli (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İrfan Can Kahveci, Ali Şansalan, Başakşehir, İrfan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 08:33 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız         
00:49
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 8 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi         
00:35
Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu Kastamonu'da domuzlara karşı tarlasını beklemeye giden kişi ölü bulundu         
00:23
ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü ABD'de polisler, aracında uyuyan bir adamı gözaltına almak isterken öldürdü         
00:12
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı         
22:54
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 02:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]