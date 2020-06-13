Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Chebake, Mina, Sakıb Aytaç, Gökhan Töre, Umut Bulut, Bifouma, Acquah, Donald, Kjartansson

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan, Sarlija, Meriah, Haddadi, Hajradinovic, Thiam, Quaresma, Aytaç Kara, Hadergjonaj, Koita

Sarı kart: Dk. 39 Haddadi (Kasımpaşa)

Gol: Dk. 45+2 Donald (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 27. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maç öncesinde hazırlanan esame listesinde ilk 11'de ismi yer alan Malatyasporlu Mustafa Akbaş, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı. Bu oyuncunun yerine Mina başlangıç kadrosuna dahil edildi.

6. dakikada Kasımpaşa, Tirpan ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Tirpan'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

12. dakikada Kasımpaşalı Thiam, savunmanın arkasına sarkıp sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncu, kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası düşerken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla saha kenarında pozisyonu inceleyen Meler, hem penaltı kararını hem de Farnolle'ye gösterdiği sarı kartı iptal etti.

19. dakikada ev sahibi ekibin attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Sağ kanattan Donald'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Acquah meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Sonrasında yapılan VAR kontrolünde ofsayt tespit edilmesi nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Kasımpaşa oyuncusu Koita mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan Quaresman'nın ortasında topa iyi yükselen Koita, rahat bir pozisyonda topu yandan auta gönderdi.

41. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağından soldan yapılan ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut'un zor pozisyonda kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

45+2. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü Donald ile buldu. Chebake'in sağ kanatta son çizgiden yaptığı ortada, Kjartansson topu kontrol edip Donald'ın önüne bıraktı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.